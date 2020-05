Dal 4 maggio il Centro Orafo Tarì di Marcianise riparte e lo farà insieme a tutte le aziende insediate. Ripartirà con le precauzioni previste dal protocollo messo a punto nel rispetto delle direttive nazionali e regionali. In particolare all'arrivo al Tarì, un'apposita segnaletica indirizzerà tutte le auto verso uno dei due cancelli di ingresso, dai quali si dirigeranno presso i rispettivi parcheggi; per tutti l'accesso sarà condizionato dalla misurazione della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37.5 gradi, tramite termo scanner posizionati sia all'ingresso del percorso perimetrale che presso l'ingresso principale. Ovviamente per tutti sarà obbligatorio l'uso di mascherina e guanti. Nell'ingresso principale inoltre saranno allestiti due corridoi differenziati, per ingressi separati di persone con e senza accredito e badge definitivo. Per fornitori e corrieri l'ingresso sarà poi consentito a partire dalle ore 10.30. La direzione ha poi deciso che tutte le bussole e gli ascensori non saranno in uso, salvo particolari esigenze, per motivi di prevenzione; non è prevista, al momento, la riapertura dei servizi ristorativi del Centro. e in tutti gli spazi comuni e negli uffici , sarà garantita la sanificazione degli ambienti, l'igienizzazione delle mani e l'introduzione di elementi utili al distanziamento interpersonale e alla igienizzazione delle mani. © RIPRODUZIONE RISERVATA