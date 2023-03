«Sono io la vittima di questa triste storia». Lo dice commossa e provata, ma serena, Federica Aversano, l'ex tronista del programma televisivo «Uomini e Donne» indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per stalking dopo la denuncia dell'ex compagno.

Dopo un interrogatorio durato tre ore, eseguito dal magistrato dell'ufficio inquirente, Federica è intenzionata a chiarire tutti gli aspetti della vicenda che la pone al centro di una storia giudiziaria iniziata con una denuncia per dei messaggi inviati dal suo cellulare. «Le denunce ci sono da ambo le parti», ci tiene a raccontare Federica riferendosi all'ex. La notizia dell'indagine aperta nei suoi confronti era filtrata il due marzo, quando si scoprì che a Santa Maria Capua Vetere, in Procura, era stata aperta un'indagine. Era venuto a galla il nome di Federica, nota in città per la sua partecipazione al programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Federica ora ritiene di raccontare la sua versione dei fatti. Così, ieri, in una nota diffusa dai suoi legali, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, si è difesa: parla di «accuse infamanti» e si dice «sorpresa» dall'esposto dell'ex fidanzato. «Dopo un primo momento di smarrimento - spiega - ho riacquistato la serenità e ora sono pronta a difendermi senza tregua, anche se non è mia abitudine portare in piazza le mie vicende private. Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Oriana Zona, alla quale è stato affidato il fascicolo, mi ha interrogato e a lei ho chiarito, passaggio per passaggio, quello che era accaduto tra me e il mio ex fidanzato durante la nostra convivenza, fornendo le prove documentali in mio possesso che dimostrano che io non sono una stalker, come sono stata accusata, ma viceversa, sono io la vittima di questa triste storia che mi ha catapultata nel pianeta giustizia con accuse calunniose. Tutto ciò mi impone di tutelare la mia immagine non solo di personaggio pubblico, ma anche di mamma. Sono soddisfatta che il pubblico ministero abbia accolto la richiesta di ascoltarmi».



L'ex tronista è da poco diventata hostess e, a breve, potrebbe tornare in televisione. «Io non mi arrendo e gli avvocati Crisileo hanno avuto ampio mandato per tutelare nel miglior modo possibile la mia immagine», conclude Aversano. Ma com'è nata questa assurda vicenda? Con dei messaggi che, a prima vista, sembravano innocui.

Sul punto, la tronista è intenzionata a svelare le falle della ricostruzione dell'ex consorte. Insomma, i contorni dell'indagine sembrano rimandare a una incomprensione dopo la separazione dei fidanzati: «Metterò in campo ogni opportuno provvedimento - continua la Federica - affinché chi ha macchinato ai miei danni venga punito e non risparmio nessuno dei miei detrattori». Ha poi concluso: «Sono disponibile a spiegare le ragioni di questa persecuzione che sto subendo con modi poco "eleganti" e non ortodossi, il tutto mosso da un miscuglio di frammenti di una presunta vendetta, al sol fine di calunniarmi ferocemente. Ma chi mi conosce sa bene che io non mi arrendo e gli avvocati hanno avuto ampio mandato per tutelare nel miglior modo possibile la mia immagine».