Per tre anni direttore della Reggia, il primo dell'era dell'autonomia, amato ma anche discusso da chi, forse, non ne condivideva fino in fondo le scelte innovative. Ora per Mauro Felicori, 67 anni, potrebbe aprirsi una nuova stagione, in politica. Il suo nome farà parte, infatti, della lista di candidati al consiglio regionale dell'Emilia Romagna, del presidente uscente Stefano Bonaccini, sostenuto dal centrosinistra (l'area alla quale lo stesso Felicori fa riferimento) per la circoscrizione di Bologna. L'appuntamento elettorale è previsto per il 26 gennaio.



ENTUSIASTA E LUSINGATO

«Ho accettato con entusiasmo», dice Felicori, al telefono dalla sua città, Bologna. Bonaccini, del resto, ha toccato il tasto giusto della sua sensibilità, la competenza, cioè, maturata fra Caserta e Ravello nei beni culturali: «È vero - conferma il manager -, il governatore ha triplicato le spese per la cultura in Emilia durante il suo primo mandato, e il fatto che voglia avvalersi del mio contributo in questo campo mi ha lusingato. Ma non solo: amo le sfide, le novità, il reinventarsi una nuova dimensione. Per me la politica non è accontentarsi di un incarico ma sviluppare idee, dare un contributo di innovazione ponendosi nuovi traguardi. E qui ci sono tutte le condizioni per farlo, altrimenti sarei rimasto a casa a fare il pensionato».



LA PRIMA VOLTA

Per Felicori si tratta della prima esperienza diretta nell'agone politico. «Solo nel lontano 1975, fui eletto nel cda del consiglio degli studenti dell'Università risultando, peraltro, il più voltato. Da allora più nulla». Ha lavorato alle dipendenze del Comune di Bologna, in passato, ma è attraverso l'esperienza di direttore della Reggia e poi di commissario del Festival di Ravello che ha potuto approfondire il complesso sistema di relazioni con la politica oltre che imporsi all'attenzione dell'opinione pubblica per la qualità del suo lavoro (è stato lui di fatto a far uscire la Reggia dal cono d'ombra in cui era finita).



IL RILANCIO DEL TERRITORIO

Un lavoro difficile, per molti anche incomprensibile, ma che lo premiato sul piano dei risultati: «Ho sempre concepito e guardato la Reggia in un contesto regionale. Sono nati da questa prospettiva le tante iniziative messe in campo, dal rilancio dei territori interni, a partire dai borghi, al turismo sostenibile, alla riscoperta dei treni storici alla valorizzazione delle tipicità alimentari. Anche per questo sarò sempre grato al ministro Franceschini e alla sua riforma. Ma sono grato anche ai casertani che mi sono stati vicini durante la mia permanenza alla guida del monumento». I momenti difficili, però, non sono mancati ma, dice con orgoglio Felicori, «la mia popolarità a livello nazionale è dipesa esclusivamente dal mio lavoro alla Reggia. Non a caso, quando mi invitano a eventi in pubblico, mi chiedono ancora di questa esperienza».



L'INCARICO

Nessuna incompatibilità con l'eventuale elezione a consigliare dell'Emilia Romagna: l'incarico di commissario a Ravello è in scadenza dopo due semestri e ora la Regione è pronta a nominare un nuovo consiglio di amministrazione. «Anche in quest'ultimo incarico del quale ringrazio il governatore De Luca, sono rimasto me stesso. Non sono mai stato uno yes man, ma uno yes but man, e cioè uno che dice sempre la sua e che spesso risulta per questo scomodo. Non cambierò stile nell'eventuale incarico politico». Di sicuro l'esperienza in Campania gli permette oggi di indicare anche un percorso per la crescita di questa regione: «Bisogna essere meno adagiati, le istituzioni dovrebbero svolgere maggiormente una funzione di coagulo con le forze dell'economia», spiega nella consapevolezza che le cose in Emilia Romagna, una delle migliori regioni d'Europa, vanno già da tempo molto meglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA