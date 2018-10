Felicori: «Via dalla Reggia con rammarico e tanti risultati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 10:41

È stato un grande amore. È durato tre anni. «Poco per un manager. Troppo poco per vedere realizzati progetti», dice. Mauro Felicori e la Reggia di Caserta, una separazione anticipata di un anno, oggi è l'ultimo giorno da direttore. Come ogni grande amore finisce tra rimpianti e amarezze, soddisfazioni e gioie. Felicori, bolognese di 65 anni e sette mesi portati con giovanile eleganza, sta preparando gli ultimi cartoni senza saluti ufficiali, feste e commiati. Non è cosa da poco se un bolognese si sente un po' casertano, al di là degli onori che gli sono stati tributati e dei risultati che gli sono stati riconosciuti, per lui abituato da 50 anni a girare per musei. A Caserta, che gli darà la cittadinanza onoraria, un panino, un cocktail, un cioccolattino porteranno il suo nome. Ieri sera un architetto e un ingegnere, Claudio Calabritto e Domenico Napolitano, gli hanno consegnato una statuina che lo rappresenta. Domenica scorsa Felicori ha celebrato il matrimonio di taglialatelle e mozzarella con nuovi amici di giù e amici arrivati da Bologna. «A Bologna mi vogliono bene di più da quando sono qui», sorride. «In qualche modo resterà in Campania, dalla Regione non se lo lasceranno sfuggire uno così», dicono in molti.«Vedremo. La mia vicenda è la metafora di una certa approssimazione amministrativa: il ministero mi ha proposto un contratto di quattro anni che, alla luce dei fatti, non poteva propormi. Questa riduzione inattesa è stata un dispiacere professionale ma anche un danno per tutti. La legge già scadente e applicata male ha interrotto il mio percorso professionale: mi sento anziano per tante cose ma non per il lavoro. Sono un direttore che ha vissuto a Caserta, ne ha respirato l'aria, ne ha condiviso modi di vivere, ha dormito qui: non si può fare il direttore della Reggia se non così».«Un numero: 930mila visitatori paganti, erano meno della metà, non paganti, quando arrivai. Con un anno in più sarei arrivato a un milione. Ma alla Reggia auguro di avere presto il miglior direttore del mondo».«Non ho idea. Per il bene della Reggia sarebbe stato meglio inviare già un anno fa chi avrebbe dovuto sostituirmi per impadronirsi del mestiere».