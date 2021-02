AVERSA - Ha perso la causa contro l’Anas e il Comune di Aversa, ma fortunatamente ha vinto la lotta per la vita. La vicenda riguarda un uomo che era rimasto con l’auto senza carburante lungo la Nola – Villa Literno. Si era mosso a piedi, allora, per arrivare a una stazione di servizio dall’altra parte della carreggiata e procurarsi della benzina, ma nel tornare indietro era caduto dal viadotto, con un volo di 15 metri. Dal quale era miracolosamente sopravvissuto. Da qui la citazione nei confronti di Anas e Comune di Aversa. Respinta in via definitiva dalla Cassazione. Gli ermellini hanno confermato la sentenza di primo grado, secondo cui il ricorrente era stato imprudente già nel mettersi alla guida della sua vettura senza avere una sufficiente quantità di carburante e inoltre, una volta rimasto in panne, con ulteriore imprudenza invece di chiamare un soccorso si era incamminato sulla carreggiata ed aveva scavalcato il guard-rail, nonostante le avverse condizioni climatiche e di visuale.

APPROFONDIMENTI CRONACA Roccavecchia, aggredì il vicino a colpidi zappa: condannato... L'INCENDIO Inferno nella notte a Capua,a fuoco 2 palazzine e 8 auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA