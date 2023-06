Festa della Repubblica a Caserta, cerimonia con le onorificenze

Folla di casertani partecipi e attenti questa mattina al Monumento ai Caduti per la celebrazione dei 77° anniversario di fondazione della Repubblica alla città annunciato dal grande Tricolore che i Vigili del Fuoco avevano srotolato alla faccia della prefettura. In piazza IV Novembre lo schieramento della Compagnia Interforze con Esercito, Carabinieri, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Protezione Civile, tutto un condensato di donne e uomini al servizio della comunità. Ai lati ancora un Tricolore maxi, quello portato dagli studenti del liceo Pietro Giannone a fare ala ai labari decorati di Medaglia d’Oro di Bellona e Mignano Monte Lungo, della città capoluogo e della Provincia. Circa una cinquantina i sindaci in fascia tricolore presenti.

I premiati

Applausi agli insigniti al merito della Repubblica, tutti accompagnati dai sindaci dei Comuni di appartenenza.

I nomi: Salvatore Borriello di Maddaloni, Gianfranco Di Marco e vice questore aggiunto Aldo Mannella; Francesco Saverio Barbella, Caserta; Andrea Caiazzo di Aversa; Domenico Cioffi di Maddaloni; Pasquale Cipriano di Teano; Giacomo Giovanni Parrella, di Capodrise; Marilena Scudieri di Caserta; Luigi Scuotto di Orta di Atella; Gianluca Talente di San Tammaro; Luigi Tamburro di Casagiove; Andrea Garofalo di Casaluce; Luigi Menale di Aversa; Giuseppe Monaco di Vitulazio; Bartolomeo Clemente,; Antonio Della Gatta di Gricigano di Aversa; Antonio Della Valle di Santa Maria C.V.; Bruno Fagioli di Caserta; Carlo Giuseppe Marra di Vitulazio; Luigi Postiglione di Aversa; Giuseppe Simonetta di Caserta; Felice Toscano, di Caserta; Domenico Toscano di Caserta; Francesco Vendemia, di Pastorano; Silverio De Fusco di Vairano Patenora; Gabriele Trombetta, di Marcianise. Otto insigniti per la Guardia di Finanza: Massimo Biello di Francolise; Salvatore Carrillo di San Prisco; Antonio Guida di Carinaro; Pasquale Iadicicco di Caiazzo; Giuliano Iannotta di Francolise; Michele Rucco di Carinola; Francesco Santo di Maddaloni; Giovanni Sigismondo, di Succivo. Le medaglie d?onore alla memoria di internati nei lager nazisti sono state conferite a Paolo Balivo di Parete, internato in Austria dal 20 settembre 1943 al 10 luglio 1945; Raffaele Cantelli di Curti, internato a Hannover dal 13 settembre 1943 al 9 aprile 1945; Vincenzo Di Marco di Alife, internato a Taucha dal 9 settembre 1943 al 8 maggio 1945; Antonio Longobardo di Falciano del Massico, internato in Germania dall?8 settembre 1943 all?8 maggio 1945; Giovanni Ventriglia di Curti, internato in Germania dal 1943 al 1945.