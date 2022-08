«Festa della mozzarella», la presentazione della 44esima edizione al Caffè Gambrinus

Con la 44°edizione della «Festa della mozzarella di Cancello Arnone», si è ribadito la vocazione naturale del territorio, che sia con il suo prodotto principe, la Mozzarella di Bufala Dop, che come comunità, deve avere le condizioni sociali ed economiche per aprirsi verso sempre nuove occasioni di scambio culturale e commerciale, occasione di una vetrina del nostro prodotto tipico, la Mozzarella di Bufala Campana, che dovrà inserirsi, sempre più, come sito ad alta vocazione turistica internazionale, il modo sicuramente migliore per promuovere la mozzarella di bufala presso una clientela qualificata e variegata, pronta a cogliere e recepire le novità legate al prodotto-territorio.

Così è intervenuto il rappresentante della consulta Nazionale per l’agricoltura e turismo aps, Rosario Lopa, a margine della conferenza stampa di presentazione della Festa della Mozzarella di Cancello Arnone, tenutasi al Caffe’ Gambrinus di Napoli.