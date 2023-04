Festa per lo scudetto del Napoli: anche in provincia di Caserta scatta il piano sicurezza. Ieri secondo incontro in Prefettura per stabilire le misure in vista di domenica, quando, in caso di successo degli azzurri contro la Salernitana e mancata vittoria della Lazio a Milano contro l'Inter, il tricolore tornerà a Napoli dopo 33 anni con netto anticipo rispetto alla fine del campionato. Intorno alle 17 l'ora x: quello il momento in cui, se tutto andrà come i tifosi azzurri sperano, dovrebbe esplodere la festa con il triplice fischio del derby del "Maradona" contro la Salernitana. L'attenzione delle forze dell'ordine è puntata in particolare su Aversa e Mondragone, dove si prevedono le maggiori criticità.

Ma misure speciali sono state previste in tutta la provincia. La polizia ferroviaria e la polizia stradale si occuperanno dei controlli agli ingressi dei maggiori centri. Anche l'Asl rivedrà i turni per assicurare la presenza del maggior numero di personale nei presidi ospedalieri per far fronte a incidenti o infortuni durante i festeggiamenti. Presidiati i principali monumenti. A Caserta attenzione al Monumento ai Caduti, fulcro tradizionale dei festeggiamenti sportivi. Proprio lì, nel 2020, si registrarono criticità: ai tifosi napoletani che in carosello celebravano la vittoria in Coppa Italia, alcuni casertani chiesero di non festeggiare nel luogo simbolo della città. Ne nacque qualche tafferuglio di lieve entità. L'invito è stato ripetuto da alcuni esponenti della tifoseria organizzata rossoblù sui social ma, secondo la Digos, non ci sarebbero segnali preoccupanti.

La Prefettura, poi, ha chiesto al Comune di Caserta l'emissione di un'ordinanza di divieto di vendita di bevande in vetro per il pomeriggio di domenica. L'ordinanza del sindaco Marino è stata pubblicata ieri e resterà in vigore fino a lunedì per assicurare anche una movida sicura nel ponte festivo. La somministrazione da parte dei locali potrà avvenire solo in bicchieri monouso biodegradabili. Vietata, poi, la vendita di qualsiasi prodotto in piazza Carlo di Borbone. A Santa Maria Capua Vetere, invece, il Comune ha esteso gli orari e ampliato la zona pedonale a partire dalle 17. Intanto le strade e le piazze vanno sempre più colorandosi di azzurro. Già da tempo negozi e ambulanti vendono bandiere, che già sventolano sui balconi, e sciarpe del Napoli. Addobbati palazzi a Caserta, ma anche nei centri della conurbazione cittadina: da Casagiove a San Nicola; da Maddaloni a San Felice a Cancello.



Intanto, fervono i preparativi della festa anche nei club Napoli del territorio. A Santa Maria Capua Vetere il club di tifosi locali "Smcv Azzurra", multato nei giorni scorsi dal Comune per aver imbandierato il corso senza avere tutte le autorizzazioni, festeggerà in sede e poi al murales di Maradona realizzato in estate. «Subito dopo - dice presidente Rosario Avenia - i soci raggiungeranno il corso principale per far partire una carovana a piedi accompagnata dagli sbandieratori e un carro allegorico. È stato anche allestito un palco sul quale si esibiranno un noto cabarettista napoletano e due dj locali. Un maxischermo proietterà la cavalcata degli eroi azzurri, poi i fuochi d'artificio».