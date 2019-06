Venerdì 7 Giugno 2019, 11:51

S. MARIA C. V. - Un incendio per cause che sono in corso di accertamento è scoppiato intorno alle 10,30 nel tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, in via Santagata, al secondo piano dell’edificio, in particolare nella seconda sezione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere i fascicoli andati in fumo, a quanto pare, nella stanza del giudice che tratta le esecuzioni. Si tratta del piano che si trova vicino alla fallimentare. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza a causa di una donna che si è sentita male per il fumo. I primi a tentare di spegnere il fuoco con gli estintori sono stati gli impiegati e anche alcuni avvocati. L’edificio è stato fatto evacuare e, poco fa, si è tornato alla normalità. In corso indagini per accertare le cause dell’incendio per il quale non si esclude il dolo.