Fiamme in una discarica abusiva a Castel Volturno

I vigili del fuoco di Mondragone sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi per spegnere un incendio divampato in una discarica a cielo aperto a Castel Volturno. Il rogo aveva generato una nube nera e densa. I volontari della SoS Castel Volturno Soccorso, durante un servizio di perlustrazione del territorio, hanno individuato l’incendio.

Le fiamme stavano coinvolgendo un fondo disabitato su cui erano stati depositati diversi rifiuti. Infatti il fondo di via Marotta località Mezzagni a Castel Volturno era utilizzato come discarica abusiva. I volontari hanno allertato il 115. A intervenire è stata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. Sono in corso le indagini per accertare l'origine del rogo.