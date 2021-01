Uno scoppio e poi le alte fiamme. Rogo nella notte in via Schiavetti, in pieno centro a San Felice a Cancello nel Casertano, all'inteno di una fabbrichetta di infissi di proprietà della famiglia Carfora. L'incendio si è sviluppato intorno alle 4 e sul posto sono stati impegnati, fino a pochi minuti fa, i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta.

Al momento, non si riescono ancora a quantificare i danni, anche se c'è molto materiale andato in fumo. A dare l'allarme è stato lo stesso proprietario, fabbro molto conosciuto sul territorio della Valle di Suessola. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione locale che non escludono la pista del dolo. Nelle prossime ore, saranno sequestrati i filmati di telecamere private presenti in zona.

