Incendio di un ristorante lungo via Roma, a Caserta. E' successo questo pomeriggio intorno alle ore 16, circa. L'incendio all'interno del locale «Tramontano» si è propagato per cause in corso di accertamento, ma non si esclude un corto circuito. Traffico il tilt lungo via Roma, l'arteria centrale di Caserta, durante l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia della questura di Caserta.