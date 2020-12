S. Maria a Vico: ragazzi gettano petardo all'interno, in fiamme una pescheria

S. MARIA A VICO- Incendio nella notte scorsa, a seguito del lancio di un petardo, in una pescheria-surgelati a parco De Lucia a Santa Maria a Vico. L’episodio è accaduto dopo le 23. Una banda di ragazzi, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del comando locale di Polizia Municipale che ha sequestrato alcuni filmati di telecamere di videosorveglianza, ha lanciato un mortaretto nella piccola finestra del retro, all’interno del negozio gestito da Antonio De Matteo. Sul posto, oltre ai vigili urbani, sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a riportare la situazione alla normalità nel giro di qualche ora. Contemporaneamente, per cause ancora non accertate e come si evince dal verbale dei pompieri, all’interno del negozio è scoppiato anche un altro piccolo incendio provocato da un corto circuito che ha mandato a fuoco alcune cassette di plastica. Negli ultimi giorni sono state elevate sia a Santa Maria a Vico che a San Felice a Cancello una trentina di multe per il lancio dei petardi. Colpite anche alcune autovetture in sosta.

