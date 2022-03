Parla di «una guerra vile e vigliacca, scellerata» il presidente della Camera Roberto Fico rivolgendosi ai ragazzi del Tam Tam Basketball seduti sulle tribune del playground di Castel Volturno da loro stessi dipinte con i colori della bandiera arcobaleno. «Piangiamo i morti dell'Ucraina - spiega Fico -, soltanto nella giornata di ieri Putin ha ammazzato in ventiquattro ore cento bambini, siamo tutti terribilmente sconvolti». «Bisogna fare di tutto - è l'invito di Fico - perché quello che stiamo vedendo va oltre ogni immaginazione. È un dolore talmente grande che è indescrivibile.

APPROFONDIMENTI BASKET Ecco la Tam Tam House a Castel Volturno: nasce la casa del basket e... IL REPORTAGE Ucraina, dall'Italia ragazzi diretti a Kiev per arruolarsi: la... L'INIZIATIVA «Tam Tam Basket»: Al Jazeera documenta Castel Volturno

L'Europa si troverà a fronteggiare una crisi umanitaria enorme, senza precedenti, e tutti noi dobbiamo essere pronti ad accogliere queste persone che scappano dalla guerra, che hanno perso la casa, che vivono sotto i bombardamenti vigliacchi. E dobbiamo essere pronti - conclude - ad aprire le nostre case a un piano di accoglienza straordinaria. L'Europa già in questi giorni ha fatto dei passi in avanti rispetto ai permessi straordinari per rifugiati. Tutte le diplomazie del mondo - è l'invito del presidente della Camera - si devono muovere affinché questa guerra terribile e barbara nel cuore dell'Europa cessi».