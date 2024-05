Dalle ore 6,30 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è stata impegnata per alcune ore nelle operazioni di spegnimento di un fienile presso un'azienda bufalina sita in via Frascale nel comune di Capua. L'incendio ha interessato un capannone di circa 200 metri quadrati contenente 50 rotoballe di fieno, mezzi agricoli ed attrezzi da lavoro. Salvati gli animali in una stalla limitrofa al capannone. Sul posto è stato necessario fare intervenire anche un'autobotte in supporto, proveniente dalla sede centrale del Comando. S'indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo.

Successivamente, verso le ore 7 una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta in via De Pisa, nel comune di Formicola, allertata dai residenti per un incendio appartamento. Immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco subito hanno spento le fiamme che hanno interessato la camera da letto di un appartamento posto al primo piano di una piccola palazzina, impedendo che le fiamme si propagassero al resto dell'appartamento.

Tuttavia rimaneva coinvolta anche una porzione di tetto, la cui struttura è costituita da travi in legno, caratterizzata da un crollo parziale. Sul posto, in supporto alla squadra, sono intervenute anche un'autobotte ed un'autoscala dal distaccamento di Aversa. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto in tutti e due gli interventi. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli incendi