Sabato 6 Aprile 2019, 12:30

C'è anche Giovanni Cestrone 23 anni, di San Prisco, figlio dello scomparso Tommaso, il colono e custode del Real Sito di San Tammaro definito «l'angelo di Carditello» - tra i destinatari di una richiesta di condanna per spaccio di droga che aveva scelto con altri dieci coimputati il rito abbreviato fissato davanti al gup Romano del tribunale di Napoli. Ieri, il pubblico ministero Luigi Landolfi ha chiesto oltre un secolo e mezzo di pene per gli imputati accusati di diversi episodi di spaccio commessi negli scorsi anni sull'Appia, tra Portico di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Per Cestrone sono stati chiesti 12 anni di reclusione ma le richieste arrivano fino a 20 anni (destinatari, Tommaso D'Angelo e Pasquale Regino). Per altri otto imputati le richieste variano dai 14 ai 10 anni: si tratta di Paolo Buono, Maria Cristillo (richiesta:14), Francesco Dell'Imperio (12), Pasquale Farina (10), Domenico Funiciello (12), Vincenzo Mauro (14), Dario Mingione (14) e Marcello Paolella (12).