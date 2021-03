Finti finanzieri rapinano azienda a Caserta: sotto ostaggio il titolare e la sua famiglia

Rapina a mano armata a Pignataro Maggiore. Un gruppo di malfattori è riuscito ad introdursi all'interno del magazzino della Cds, azienda specializzata nella distribuzione di bevande. I rapinatori si sono presentati ai cancelli della ditta spacciandosi per finanzieri, con tanto di paletta segnaletica. Una volta penetrati all'interno della struttura, hanno preso in ostaggio alcune delle persone presenti, tra cui il titolare, sua moglie e diversi dipendenti. Questi ultimi sono stati portati in una stanza, tenuti sotto controllo da uno dei rapinatori, armato di pistola. Subito dopo, il gruppo di malviventi ha saccheggiato l'intera struttura: dopo aver minacciato i presenti, i malfattori hanno messo le mani sulla cassaforte e sulla cassa, completamente svaligiate. Dopo aver preso tutte le banconote che sono riusciti a trovare, il manipolo di malviventi si è messo in fuga. Il titolare della Cds, una volta liberatosi, ha infine chiamato i soccorsi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri di Capua, che condurranno le indagini con l'aiuto dell'arma pignatarese, guidata dal maresciallo Grumiro.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Traffico internazionale di farmaci, due arresti anche a Caserta IL MESSAGGIO Fermato dalla polizia con la cocaina, il figlio del boss sui social:... IL PROVVEDIMENTO Disastro ambiente e camorra: sequestratibeni per 10 milioni ai...

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA