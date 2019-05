CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Maggio 2019, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2019 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pure i conti dell'Imu non tornano e i finanzieri in pensione scendono in campo, accanto all'Ente, per recuperare il milione e mezzo di euro che manca all'appello. Per il neonato «Ufficio unico delle Entrate» non tornano i conti dell'Imu relativa al 2013. La task force di operatori ha incrociato i dati catastali aggiornati con quelli relativi agli immobili fantasma (elaborati dall'Agenzia del Territorio) con le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. La sacca di evasione scoperta è creata dall'esistenza ancora di un numero di immobili al catasto.E poi ci sono gli opifici ancora dichiarati come semplici capanni per attrezzi o peggio considerati rustici non completi. In aggiunta, ci sono le false o carenti dichiarazioni sulle prima casa e quella della omessa indicazione delle seconde abitazioni. L'Ufficio Unico delle Entrate non censisce solo i buchi contabili e le cause del mancato gettito. «Sono state avviate conferma il vicesindaco Gigi Bove, titolare della delega alle finanze- le conseguenti azioni di iscrizione al ruolo e di riscossione coattiva». Ma è solo la punta di un iceberg perché il comune è ancora alle prese con la riorganizzazione degli archivi e la costruzione delle banche dati. Il fenomeno è tutto da censire. Ma manca il personale. E su questo versante si profila una possibile svolta organizzativa importante. La locale sezione dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia, che è anche una delle più antiche d'Italia, è in grado di fornire l'azione tecnico sussidiaria per il Comune in difficoltà. «Tra le finalità statutarie della nostra associazione spiega e annuncia il presidente Giuseppe Farina- c'è quella di istituire rapporti e aiuto a tutte le istituzioni territoriali. Possiamo assicurare all'ente locale, in aderenza alla specificità delle esperienze professionali acquisite in servizio, attività di volontariato, sostegno, orientamento e sussidiarietà per il riordino degli archivi, ma anche nell'organizzazione dei mezzi amministrativi necessari per le dovute azioni di contrasto in materia di fiscalità locale».