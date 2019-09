Giovedì 26 Settembre 2019, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'avventura da dimenticare per un 26enne di San Felice a Cancello, nel Casertano, mentre era in vacanza a Mikones, in Grecia. Il giovane, Giovanni Cimmino, dipendente del Cis di Nola e residente nella frazione di San Marco Trotti ha fatto un volo di quasi dieci metri. Il Quad, sul quale viaggiava, ha sbandato ed è finito prima contro un guardrail e poi in una scarpata. E' stato immediatamente soccorso da alcuni amici che erano presenti e dai sanitari del posto. Trasportato da un elicottero è stato prima portato ad Atene e poi a Napoli presso l'ospedale Cardarelli dove nelle prossime ore sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla mandibola. La notizia ha immediatamente fanno il giro della città della Valle di Suessola. In molti, specialmente tra gli amici, hanno affollato l'abitazione del ragazzo per chiedere notizie direttamente ai genitori e ai parenti più stretti.