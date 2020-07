Con fucili e uniformi del tutto simili a quelle della Guardia di Finanza, fermavano veicoli sospetti di cacciatori, sequestrando cacciagione e altri oggetti. Un'attività di vigilanza venatoria e zoofila del tutto illegale quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Aversa insieme al gruppo di Viareggio e alla compagnia di Legnano, a carico di un'associazione di volontari operante nel Casertano e in tutta Italia.

L'associazione, che avrebbe operato senza alcuna autorizzazione prefettizia, è stato posta sotto sequestro su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. Quattro le persone indagate; perquisizioni sono state effettuate dai finanzieri a Viareggio, dove ha sede legale l'associazione, e a Legnano, dove ha la residenza uno dei responsabili.

Nel corso delle indagini è emerso che i volontari effettuavano su strada, in mimetica e usando fucili da caccia, i controlli tipici delle forze di polizia; utilizzavano inoltre un'auto quasi del tutto simile a quella delle Fiamme Gialle, con il simbolo dei Baschi Verdi sulla fiancata. A far partire le indagini della Guardia di Finanza della compagnia di Aversa, le segnalazioni giunte dal territorio agro-aversano di persone, soprattutto cacciatori, fermate da soggetti armati, che però non appartenevano alle forze dell'ordine. Durante l'inchiesta sono state sequestrate armi e uniformi della Guardia di Finanza e della polizia penitenziaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA