Cinque milioni di euro. È questo l'importo relativo al contratto per la fornitura di 36 carri pianali a uso intermodale e sociale firmato da Titagarh Firema e Gcf Generale costruzioni ferroviarie. Definiti anche l'inizio della produzione e delle prime consegne: entrambe nel 2024, rispettivamente a gennaio e nel mese di agosto. L'accordo coincide inoltre con l'ampliamento del settore di business e portafoglio prodotti dell'azienda che entra così nel mercato dei carri merci e risponde al business plan aziendale approvato alla fine del 2022 che ha visto l'ingresso di Invitalia nell'azionariato.

«Siamo molto orgogliosi che la società Gcf Generale costruzioni ferroviarie Spa ci abbia concesso la sua fiducia scegliendoci come partner», ha dichiarato Carlo Logli, amministratore delegato dell'azienda nata a Caserta e tra le realtà italiane più importanti nell'industria ferroviaria, con una lunga esperienza in progettazione e produzione di veicoli. «Questo evento è una tappa importante per il nostro sviluppo, ma anche per la rinascita di un'attività industriale ormai scomparsa dal territorio nazionale».

D'altronde Firema ha scelto di dedicare parte della propria area produttiva proprio ai carri merci grazie all'esperienza di Titagarh Rail System Limited, che con i suoi 10mila veicoli l'anno è il più grande produttore del settore nel mercato indiano. La previsione è quella di consegnare un centinaio di carri merci nel corso del 2024 e di aumentare la produzione già dal 2025. «Nell'arco di 3-4 anni prevediamo di arrivare a una produzione annuale di circa 2mila unità. Abbiamo anche trattative in corso con altre società italiane ed europee, e Gcf rappresenta il nostro cliente di lancio. Quando avremo i primi vagoni ci aspettiamo un bel successo e una crescita interessante». La produzione sarà esclusivamente a Caserta. E quella dei carri merci sarà una divisione ulteriore, che va ad aggiungersi all'attività primaria concentrata sui passeggeri. «Già dal prossimo anno ha spiegato Logli saremo intorno alle 15-20 risorse per poi stabilizzarci su 30-40 in un orizzonte di due anni. Questa divisione per noi rappresenta una priorità. Sono arrivato in Firema da quattro mesi. La nostra idea era quella di implementare il piano strategico che prevedeva di concentrarsi sui prodotti e di rilanciare la società che ha conosciuto momenti di gloria e di tristezza. Dopo essere uscita da un periodo in cui lottava per sopravvivere, adesso ha un piano ben definito».

Questa operazione va letta anche in una dimensione nazionale e internazionale. «Ad oggi, Firema è l'unico produttore di carri merci in Italia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di rinnovo del parco merci di operatori italiani ed europei. In Europa l'età media è decisamente avanzata e si attesta mediamente su oltre 20-25 anni di vita. C'è quindi un grande bisogno di rimpiazzarli e noi siamo pronti a farlo. Ecco perché abbiamo deciso di lanciarci in questo campo, complementare al nostro core business. Abbiamo scelto per partite i carri portacontainer e progressivamente vedremo se ci sono da soddisfare altre esigenze». Come ha sottolineatoamministratore delegato di Gfc, «finora l'assenza di costruttori di carri merci in Italia ha reso il nostro Paese dipendente dall'importazione di questi beni. Mentre la costante diminuzione della produzione di carri merci nell'Europa occidentale ha reso difficoltoso anche l'approvvigionamento». D'altronde, come riferito dalla società stessa, «con l'acquisizione da parte di Titagarh nel 2015, e l'entrata di Invitalia nel 2022, oggi Firema ha la solidità finanziaria necessaria per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi».