Fisco, Caserta al vertice: «Ogni cittadino versa 390 euro di tributi locali»

Ogni cittadino di Caserta versa in media 390 euro di tributi locali, risultato al top in Campania in condominio con Salerno. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i parametri per la stima della capacità fiscale di ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Un passaggio fondamentale nell'ottica dell'istituzione del Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, segno tangibile del superamento del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati