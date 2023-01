È rientrata la piena del Volturno, ma ora c'è la conta dei danni e la necessità di adottare i provvedimenti necessari per prevenire il futuro. La parete della chiesa di Montevergine, alla Santella, custodisce il livello raggiunto dalle acque del Volturno durante le esondazioni degli anni precedenti, la più significativa quella del 1968. Le targhe evidenziano l'impressionante tracimazione delle acque. Intanto, ieri mattina, nella sala Giunta, si sono riuniti con il sindaco di Capua, Adolfo Villani, i primi cittadini di Cancello e Arnone, Raffaele Ambrosca, Castel Volturno in videoconferenza con Luigi Petrella, Grazzanise, Enrico Petrella, Santa Maria la Fossa, Federico Nicolino, Pontelatone con il sindaco Alfonso Izzo e Bellona, con l'assessore Francesco Graziano. Il sindaco di Grazzanise, Petrella, ha insistito: «Recuperiamo 26 milioni per valorizzare il fiume».



È stato chiesto al vice-presidente della Giunta Regionale l'attivazione di un tavolo tecnico della Protezione civile regionale, che si terrà dopodomani, venerdì, al Centro Direzionale con la partecipazione di tutti i Comuni interessati, con la presenza dei rappresentanti del Consorzio del Bacino del Basso Volturno e della Provincia di Caserta. L'impegno dell'amministrazione capuana è risultato determinante, ed il sindaco Adolfo Villani, attraverso un dettagliato comunicato ha riassunto le iniziative poste in essere, elencando le criticità. «La piena del Volturno che ha investito soprattutto il basso corso del fiume, da Capua al mare, ha avuto indubbiamente una portata eccezionale, con livelli idrometrici che hanno interessato l'intera sezione del fiume come non si vedeva da molti anni a questa parte. I danni alle abitazioni, ai negozi, alle attività produttive sono stati rilevanti - afferma il primo cittadino - e questo ci ha spinti a chiedere al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza». In prospettiva, il comune di Capua è destinatario di un finanziamento per la riqualificazione delle pompe di sollevamento. «La nostra amministrazione - dice Villani - è riuscita ad appaltare il progetto, che ci consentirà di risolvere molti problemi che sono alla base degli allagamenti di questi giorni. Non basterà ad eliminare il rischio idrico». Il sindaco di Capua ha visitato i luoghi più colpiti, delineando un quadro critico, con problemi nei parchi residenziali: c'è bisogno di interventi sulle reti di gestione del ciclo delle acque.

Questa piena, così come ha detto il sindaco Villani, ha evidenziato anche il problema degli argini del fiume nelle campagne. «Su nostra richiesta - precisa Villani - si è svolto qualche settimana fa un incontro tra Provincia, comuni del Basso Volturno e Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del fiume, per avviare una progettazione volta a utilizzare i finanziamenti previsti dalla legge regionale sul contratto di fiume, atteso che la Provincia, che ha la competenza in materia di gestione degli argini del Volturno, non ha le risorse necessarie per affrontare da sola una questione di tale portata». Il Comune di Capua ha organizzato in collaborazione con l'azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti, un servizio straordinario di raccolta di scatoloni, mobili e altri oggetti resi inutilizzabili dall'allagamento di case, garage e cantine. L'evento ha fatto seguito alla task force per ripristinare ed eliminare il fango e i rifiuti accumulati in Via Rivera Casilina in località Santella e in Piazza Bellarmino.