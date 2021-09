Focolaio in una casa albergo di Caserta. E' di qualche settimana fa il contagio in tre, quattro ospiti. Ad oggi sono dodici gli anziani infetti, oltre quattro operatori sanitari contagiati, ma tutti pauci-sintomatici (con pochi sintomi). Due tra le persone più anziane sono decedute non a causa del Covid, ma per altre patologie già esistenti.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati