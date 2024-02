«Festeggiare una ripartenza nel segno della passione autentica per lo sport. L'Us Marcianise torna a splendere di luce propria e lo fa grazie alla determinazione e al senso di appartenenza di chi ha permesso di tagliare questo importante traguardo, salvaguardando la tradizione». È l'incipit del lungo messaggio che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha inviato al presidente e ai soci del circolo Us Marcianise che sabato riaprirà i battenti nella vecchia sede di piazza Umberto I. Un caloroso incoraggiamento ad andare avanti che termina con «l'avventura continua. Complimenti Us Marcianise, il futuro vi aspetta!». Stesso entusiasmo traspare da un altro messaggio inviato dall'indimenticato presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, che formula un «grande in bocca al lupo all'Us Marcianise, ricordando con piacere la calorosa ed entusiasmante accoglienza ricevuta in occasione della mia visita a Marcianise nel 2017».

Insomma, la riapertura, dopo circa un anno dalla chiusura, di una delle più vecchie associazioni marcianisane sta avvenendo sotto tutti i buoni auspici. Una ripartenza che avviene grazie alla volontà e alla determinazione del nuovo presidente Cesarino Moretta e di Mimì Mezzacapo (detto Altobelli per la sua passione per l'ex centravanti dell'Inter), che hanno raccolto già tantissime adesioni, tra vecchi e nuovi soci, riaprendo l'antica sede, rinnovata, tra il portale di ingresso del palazzo Argenziano e la chiesa di San Carlo. L'Us Marcianise fu fondata il 15 gennaio 1951 da un manipolo di sportivi, tra i quali i fratelli Mimì (primo presidente) e Vincenzo Capone (più volte sindaco di Marcianise), che riprese la denominazione di un'altra associazione fondata nel 1931 e scomparsa negli anni del secondo conflitto mondiale.

La sua prima sede fu nel palazzo di proprietà Costagliola, tra via Roma e via Principe di Napoli mentre a fine anni '60 fu trasferita in quella attuale di piazza Umberto I. Come è stato per diversi anni, l'associazione, a gennaio, in prossimità della data di fondazione, riuniva soci, vecchi dirigenti, ex atleti e tecnici che avevano militato nelle formazioni calcistiche di Marcianise, dando vita ad un incontro tra il passato ed il presente dello sport cittadino, tra ricordi e nuovi obiettivi. Sono 73 anni da incorniciare, come le tante testimonianze fotografiche disseminate sulle pareti delle stanze della sede, trascorsi nel sostenere soprattutto il calcio, con le varie società Us Marcianise, Rapid Zinzi, Rifo Sud e Real Marcianise, il ciclismo e la boxe a Marcianise.

Per la riapertura, sabato mattina, è prevista una grande festa a cui parteciperanno tanti ex calciatori e allenatori che hanno militato nelle formazioni locali. Tra quelli che hanno assicurato la loro presenza Pasquale Cannavaro, papà del campione del mondo Fabio e di Paolo, Giovanni Pasquariello, Pierino Zinzi, Angelo Piccolo, l'ex sindaco Antonio Tartaglione, Peppe Letizia, Michele Licito, Enzo Arciuolo, Michele D'Aiello, Tonino Iovino, Paolo Reale, Roberto Busino, Bernardo Santovalli, Raffaele Tafuri, Vincenzo Pilla, Giuseppe Tartaglione, il quasi novantenne Michele La Cioppa e tanti altri.

Saranno presenti anche i rappresentanti delle altre associazioni sportive del territorio e i figli degli ex presidenti a cui sarà riservato un tributo per l'attività svolta in favore della promozione del calcio locale. Una festa per ricordare i 73 anni del sodalizio ma anche un doveroso ricordo di tutti quelli che non ci sono più, dei presidenti e dei tanti soci che con il loro contributo hanno fatto sì che lo sport fosse sempre vivo in città.