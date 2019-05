Sono stati fissati per domani alle 9.30 nella chiesa di San Paolo Apostolo in via Cumana a Santa Maria Capua Vetere i funerali di Mauro Signore, giovane musicista e tecnico del suono presso la Rai di Napoli, prematuramente scomparso a Los Angeles lo scorso 24 aprile, vittima di un incidente. Mauro, molto conosciuto per la sua attività di musicista ed eclettico sperimentatore di nuove sonorità, lascia un grande vuoto per i tanti che lo hanno conosciuto. La sua passione per l'arte e la musica unita alla ricerca costante di nuovi orizzonti lo avevano portato negli Stati Uniti per un nuovo progetto; tra le sue ultime collaborazioni quella di fonico al programma 'Made in Sud'.

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 17:50

