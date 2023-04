La cerimonia di consegna del Premio Volturno riservato a personaggi particolarmente benemeriti del territorio caiatino, che fa da base a quello montano del Matesino, si è arricchita di due importanti novità annunciate dai due dei destinari del riconoscimento: il finanziamento di 35 milioni di euro per un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile a Piedimonte Matese e la definizione delle procedure che di qui a poco porteranno al riconoscimento di Parco nazionale il territorio che oggi è Parco regionale del Matese.

APPROFONDIMENTI Graffiti su Vanvitelli per le mura del Macrico la proposta già divide Franco Albano rieletto presidente del consorzio di bonifica Sannio Alfano Passione nelle note la settimana santa comincia in musica

La prima notizia è venuta da Umberto De Gregorio, presidente dell'Ente autonomo Volturno, la seconda da Vincenzo Girfatti, presidente dell'ente Parco del Matese, entrambi in prima linea per la realizzazione del progetto Matese Express finalizzato alla valorizzazione delle zone interne della provincia di Caserta. La quaterna dei premiati scelti da una giuria composta, fra gli altri, da Stefano Giaquinto, sindaco di Caiazzo, e Michele De Simone, presidente dell'Assostampa provinciale che da un decennio organizzano la manifestazione di apertura del "Festival del verde" nella tenuta San Bartolomeo di Loreto Marziale, è completata per il 2023 da Angelo Fasulo, imprenditore nel settore della mobilità su gomma operante in tutta Europa, e Tammaro Cassandro, campione olimpionico di tiro a volo già selezionato per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

«Il premio intitolato al fiume Volturno che con i suoi 173 chilometri rappresenta il Nilo della provincia di Caserta ha detto Michele de Simone , viene assegnato a personaggi del nostro tempo, che operano per l'arricchimento e la conservazione delle nostre caratteristiche naturali e paesaggistiche oltre che per tutto quanto ci rappresenti in tanti altri settori. Quest'anno il riconoscimento è stato giusto assegnarlo a chi per la valorizzazione delle zone interne spende impegno e qualità professionali».

Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav che gestisce i trasporti su gomma, ferro e funivia in Campania, ha sottolineato l'impegno dell'ente che, anche grazie al sostegno del presidente del governo regionale Vincenzo De Luca, rappresenta una inversione di tendenza nazionale. «Negli ultimi quindici anni ha detto sono stati chiusi in Italia 1750 chilometri di ferrovie regionali per le diminuite risorse finanziarie; in provincia di Caserta, invece, abbiamo di recente immesso in esercizio cinque treni di ultimissima generazione per il collegamento da Napoli a Piedimonte Matese, collegamenti utili per i pendolari e per i turisti».

E, a corredo dell'annuncio relativo all'impianto per la produzione di idrogeno, aggiungeva: «Si tratta di un importante investimento finalizzato allo sviluppo di una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma. Le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica sono, infatti, sempre più al centro dei piani di azione per la sostenibilità ambientale, soprattutto in considerazione dei territori serviti in provincia di Caserta che, come altri di eccellenza paesaggistica in Campania, vanno tutelati e preservati da inquinamento».

Il parere di Vincenzo Girfatti: «Un motivo ulteriore per portare avanti il progetto Matese Express, incrementare i collegamenti con la zona del Matese che da Napoli a Piedimonte offre stazioni intermedie quali Caserta-Reggia, Santa Maria Capua Vetere-Anfiteatro, Sant'Angelo in Formis-Basilica, Caiazzo e il Massiccio Matesino».

Da Angelo Fasulo, infine, l'opinione di un operatore di trasporti su gomma, una flotta di tir, auto frigo e cisterne, 350 dipendenti per tutta l'Europa: «La nostra base operativa è a un passo da Piedimonte che sarà sede dell'impianto produttore di idrogeno, un motivo in più per ritenerci già in un futuro di aria pulita».