Trasporta 800 chili di rifiuti, denunciato conducente dell'Apecar

Continuano i controlli sul territorio della provincia di Caserta per combattere la “Terra dei fuochi”. I carabinieri della Forestale di Marcianise hanno fermato a Recale, in via Andolfato, uno “svuotacantine” che trasportava su un’Apecar rifiuti pericolosi.

I militari hanno scoperto nel cassone del mezzo apparecchiature da esterno per condizionatori, un tavolo da stiro, una bicicletta in disuso, una rete metallica per materassi usurata, un tapis roulant rotto, un forno dismesso ed altri elettrodomestici in disuso, nonché rifiuti in vetro ed in plastica vari, per un peso totale stimato in circa 800 chilogrammi.

Alla guida del mezzo è stato sorpreso un uomo che svolgeva l’attività in assenza di qualsiasi autorizzazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti e che è risultato sprovvisto del libretto di circolazione e della patente di guida. Il conducente dell’Apecar è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro giudiziario preventivo con affidamento in custodia ad apposita depositeria convenzionata.