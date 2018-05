Martedì 29 Maggio 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 16:12

Domenico Raimondo è il nuovo presidente dell’Associazione dei Formaggi Italiani Dop e Igp (Afidop). Raimondo, numero uno del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea annuale dei soci di Afidop, che si è svolta a Reggio Emilia, nella sede del Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano Dop.Quarantasette anni, salernitano, una passione per la politica e l’equitazione, quarta generazione di “mastro casaro”, Raimondo è da 7 anni alla guida del Consorzio della Bufala Campana. È la prima volta del prestigioso riconoscimento per il più importante Consorzio di Tutela del Sud.Nel corso dell’assemblea dei soci è stata nominata anche la nuova Giunta esecutiva, di cui fanno parte Renato Invernizzi(Gorgonzola) con l’incarico di vicepresidente; Nicola Cesare Baldrighi (Grana Padano); Nicola Bertinelli (Parmigiano Reggiano) e Carlo Santarelli (Pecorino Toscano).Raimondo resterà in carica per il prossimo triennio e succede a Nicola Cesare Baldrighi, che rimane invece al vertice di Aicig, l’associazione che unisce i Consorzi di Tutela dei prodotti italiani a indicazione geografica.“Ringrazio il collega Baldrighi e tutti i soci di Afidop per la fiducia che hanno riposto in me – commenta Raimondo – Ho dato la mia disponibilità per proseguire un percorso largamente condiviso dall’intera base associativa. Abbiamo dimostrato anche in questa occasione di saper fare rete, è un bel messaggio all’Italia che vuole rimboccarsi le maniche. In assemblea abbiamo già delineato un percorso di convergenza con Aicig, che prevede la nascita di un comitato di rappresentanza della nostra filiera. La strada delle sinergie è ben tracciata”.Il neo presidente annuncia le linee guida del suo mandato: “Lavorerò in continuità con quanto messo già in campo dal mio predecessore. Afidop è una straordinaria realtà che mette insieme le eccellenze del Paese in tema di formaggi. Ripartiamo dai numeri formidabili del comparto, una leva strategica per l’economia dell’Italia, di cui tutti i rappresentanti delle istituzioni devono sempre più prendere coscienza”.Afidop raggruppa 27 Consorzi di Tutela che comprendono le principali filiere lattiero-casearie e coprono il 99,8% della produzione italiana di formaggi a marchio Dop. Proprio i formaggi sono il più importante comparto delle produzioni agroalimentari Dop e Igp, con una quota pari al 56,5% del fatturato nazionale: nel 2016 sono state prodotte 517 mila tonnellate (+2,9% sul 2015) per un valore di 3,75 miliardi di euro (+3,1%). La quota dell’export è il 48,6% del totale delle produzioni Dop e Igp, pari a 1,65 miliardi di valore. Il comparto vale 6,8 miliardi al consumo (Fonte Qualivita).