Nuova svolta nell’omicidio di Romeo Bondanese, lo studente 17enne di Formia accoltellato la sera di Carnevale sulla terrazza sovrastante la darsena dei pescatori “La Quercia” e per il quale è agli arresti domiciliari un 16enne di Casapulla (Caserta) per omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate, rissa e detenzione di arma bianca. Il Pm della Procura dei Minorenni di Roma, Maria Perna, ha indagato per concorso in rissa anche tre minorenni di 16 e 17 anni di Casapulla, che si aggiungono al cugino 17enne della vittima, indagato per lo stesso reato. Si attendono, intanto, gli esiti degli esami effettuati dalla tossicologa Serena Strati Rossi per verificare se qualcuno dei partecipanti alla rissa abbia assunto o meno sostanze alcoliche o stupefacenti.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Delitto di Formia, il giallo delle tre lame:i coltelli trovati... IL DELITTO DI FORMIA Romeo ucciso con un coltello di 10 cm:si aggrava la posizione... IL DELITTO DI FORMIA L'ultimo saluto di Formia a Romeo,il 17enne ucciso da un...

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA