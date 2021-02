Garantiva fortuna, amore e anche performance sessuali mirabolanti dopo aver compiuto uno dei suoi tanti rituali di purificazione. Per ogni consulto svolto e per ogni «lavoro» preparato chiedeva somme esorbitanti, che gente disperata e dalla psiche fragile sborsava senza batter ciglio. A rompere questa catena di assurdità, dopo aver compreso di essere stato raggirato, un operaio residente in provincia di Caserta ma che lavora presso una fabbrica di Cassino. Si era rivolto alla fattucchiera imbrogliona con la convinzione che la donna avrebbe potuto risolvere alcuni problemi legati alla sfera sentimentale. Quando si è reso conto di aver speso oltre ottomila euro a vuoto, forse rinsavito, ha varcato il portone del gruppo della Guardia di Finanza di Cassino e ha sporto denuncia. Grazie al suo coraggio, i finanzieri della città martire, coordinati dal magistrato Valentina Maisto della Procura di Cassino, sono riusciti a dare un nome e un volto a tante altre persone raggirare, tutte con stesso modus operandi attuato dalla sedicente maga, una trentenne residente a Pontecorvo. La donna, astuta e piena di inventiva, studiava i profili social delle vittime e successivamente, una volta acquisiti i dettagli della vita privata, ne carpiva la fiducia. Il dolore e la sofferenza cagionati da vicissitudini personali rendevano il raggiro estremamente facile e molto spesso le vittime consegnavano ingenti somme di denaro attraverso ricariche su carte di credito prepagate, intestate anche a terze persone.

L'aspetto ancor più disumano di questa triste vicenda riguarda la minaccia di malefici e negatività quali il malocchio, ovvero la prospettazione di problemi di salute e finanche i riti voodo per la morte, che la donna rivolgeva a chi, non avendo più un centesimo, sosteneva di non essere più in grado di far fronte alle continue richieste di danaro. Come nel caso di una ragazza che aveva bisogno di sbloccare la sua situazione sentimentale e che, nonostante le rassicurazioni della sedicente maga, non otteneva risultati. La 30enne non si è fermata nemmeno di fronte agli accorati appelli delle vittime, spesso in lacrime, dopo aver versato cifre anche superiori a 10mila.

L'indagine condotta dalle Fiamme gialle cassinate accende i riflettori su un fenomeno ancora molto diffuso e spesso sottovalutato perché le stesse vittime, soprattutto in alcune realtà territoriali, preferiscono tacere il raggiro subito piuttosto che rivelare la loro ingenuità e credulità, arrivando persino a negare l'evidenza agli inquirenti. «Tale fenomeno costituisce un'odiosa pratica criminale che consente, peraltro, di ottenere ingenti guadagni attraverso lo sfruttamento dello stato di sofferenza psicologica delle persone più vulnerabili» spiegano dal comando provincia della Guardia di Finanza di Frosinone.





