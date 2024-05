Forum dei giovani di Marcianise, si insediano il vicepresidente e il nuovo segretario

Durante l’assemblea tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Marcianise è avvenuto, a seguito delle nomine del Presidente del Forum, l’insediamento del nuovo vicepresidente Ciro Rosato e del nuovo segretario Giovanna Amendola.

«Ringrazio Vincenzo, compagno di tante battaglie, per la fiducia che ha riposto in me - ha detto Ciro Rosato. - Sono certo di poter offrire il massimo impegno in questo ruolo, spero inoltre di poter essere utile a valorizzare ogni vostra iniziativa. Sfrutto l’occasione per comunicare a tutta l’Assemblea che sarò a vostra completa disposizione, quindi lavoriamo insieme per realizzare i nostri progetti. È questo il nostro momento: cogliamo al volo questa occasione e prendiamoci tutto lo spazio che meritiamo. A Marcianise noi giovani abbiamo un grande potenziale, dunque a noi l’ardua sfida di avviare il tanto atteso cambiamento sociale».

«E' con immenso piacere che ho accettato di rivestire questo ruolo, credo che ognuno di noi abbia una responsabilità nel costruire la propria comunità - ha commentato Giovanna Amendola -.

Questo organismo non è per niente banale, tanti giovani cittadini ci hanno sostenuto dunque abbiamo l’onere ed anche l’onore di offrire a Marcianise una nuova realtà, una realtà più innovativa».