Frana la strada, l'elettrodotto di ventimila watt fa paura

A Castello del Matese una frana su una strada comunale, per le abbondanti piogge, preoccupa il sindaco della cittadina matesina. Lo smottamento interessa l'arteria comunale "Ciccone-Valle Valle" che congiunge il paesetto del Parco Regionale del Matese con Valle Orsara e Valle dell'Inferno. Meravigliose località matesine utilizzate in particolar modo dagli agricoltori, in gran parte pastori, ma anche da tanti escursionisti.

Ciò che preoccupa l'amministrazione del piccolo centro, che fa parte anche della Comunità Montana zona del Matese, sono i danni che la frana potrebbe con imminenza causare, anche perché la pioggia continua a cadere copiosa e pare che prima che splenda il sole su Castello e dintorni, debbano trascorrere ancora altre giornate piovose. Il riferimento è soprattutto alla "linea dell'elettrodotto di ventimila watt che passa a valle dell'arteria comunale castellana, che è interessata dalla frana, - riferisce il sindaco Salvatore Montone - e a una una delle reti idriche, proveniente dalla sorgente Santa Maria che, dalle vette del Matese, transitando per quella zona, alimenta con acqua potabile l'intera nostra cittadina, assieme alla sorgente Chiaia".



E, in relazione al cedimento, il primo cittadino dei castellani comunica che "appena ci è stata segnalato lo smottamento nell'arteria comunale, prontamente, in seguito a sopralluogo, insieme al comando dei vigili urbani e all'ufficio tecnico comunale, abbiamo disposto la sua messa in sicurezza e transennato il tratto di strada interessato, oltre a provvedere a un'ordinanza di chiusura - ha ancora aggiunto Montone -. In seguito sono stati allertati la protezione civile regionale, il genio civile e la prefettura di Caserta. Contestualmente, sono state disposte le verifiche del caso e attivati gli interventi necessari da eseguire con urgenza, per preservare la pubblica incolumità da pericoli vari, in quanto nell'area convergono nelle aziende agricole diversi proprietari e avventori".

Inoltre, sempre a Castello del Matese, le abbondanti piogge e le recenti nevicate hanno danneggiato anche la pubblica illuminazione "facendo saltare una fase della linea - ha ancora riferito il sindaco di Castello del Matese -. Ma per quest'ultimo danneggiamento abbiamo prontamente allertato un'impresa di nostra fiducia e siamo sicuri, tempo permettendo e fatto salvo ulteriori problemi, che entro stasera (ieri per chi legge) - ha concluso Montone - sarà ripristinata la pubblica illuminazione nell'intera nostra cittadina".

