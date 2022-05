Ritrovato nel Pisano il finanziere scomparso in Campania: sta bene

Ritrovato nel Pisano, in vita e in buone condizioni fisiche, il militare della guardia di finanza in organico al comando provinciale di Napoli e originario della provincia di Caserta, che era scomparso da casa da circa una settimana e la cui auto venne individuata il 28 aprile in sosta a nord di Grosseto, vicino a una piccola stazione ferroviaria di campagna, a centinaia di chilometri da dove vive.

Le ricerche di Francesco Di Giovanni, 49 anni, erano proseguite in Maremma, anche con l'impiego di elicotteri, poi oggi il comando provinciale di Pisa ha ricevuto una segnalazione che ha permesso di rintracciarlo nei pressi di questa altra città toscana. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per effettuare dei controlli medici. Familiari e parenti sono partiti dalla Campania per riaccompagnarlo a casa.