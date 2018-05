Fratello del boss minaccia il pm: «Ti taglio la testa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 09:05

Mary Liguori Sono le 19.10 quando la Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere inizia a leggere la sentenza per l'omicidio di Daniele Panipucci, pusher di Maddaloni assassinato nel 2015 per essersi rifiutato di continuare a vendere droga. Nonappena il presidente Giovanna Napolitano ha proferito la parola «ergastolo» per Antonio Esposito, il capoclan, si è scatenato il putiferio. Il fratello dell'imputato, seduto nella sala sovrastante l'aula destinata ai familiari, dà in escandescenze....