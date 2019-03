Martedì 26 Marzo 2019, 20:55

Antonio Sabba da ieri pomeriggio è scomparso nel nulla. 73enne, fratello di Raffaele, noto costruttore di Maddaloni nel Casertano, è residente da anni nella frazione di Centurano a Caserta insieme alla moglie. Ieri pomeriggio intorno alle 15 ha lasciato tutti gli effetti personali sul tavolo di casa ed è sparito. Un conoscente lo ha incrociato a Capua intorno alle 16,30 nei pressi della farmacia Tartaglione in via Gran Priorato Malta. Da quel momento di Antonio non si hanno più notizie. I familiari sono in ansia in quanto il 73enne non ha mai dato segni di particolare sofferenza. Il caso, segnalato anche a "Chi l'ha Visto", è ora nelle mani delle forze dell'ordine che stanno indagando a 360 gradi.