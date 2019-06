CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 12:00

Il metodo per frodare lo Stato ed eludere le imposte lo aveva escogitato bene: era il missing trading. Letteralmente: scambio mancante. Per questo aveva emesso fatture per operazioni inesistenti firmate fra il 2015 e il 2017. E poi, aveva impiegato illecitamente falsi crediti Iva. L'imprenditore Stefano Cicala di Sant'Arpino e la sua impresa avevano attirato l'attenzione della Guardia di Finanza che aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate i dati sulla società.L'incrocio di cifre e fatturazioni è stato illuminante: veloce la collaborazione fra Agenzia e Finanza, frutto anche di un protocollo d'intesa stilato con la Procura di Santa Maria Capua Vetere nel 2017. «Impacchettata» la richiesta di misura cautelare al giudice del Tribunale, la Procura non ha fatto altro che aspettare un responso dal gip. Risposta che c'è stata ieri, quando la guardia di finanza di Caserta - dopo aver scavato e rovistato per mesi fra i conti della società Cls con sede a Marcianise - ha eseguito la misura. Gli arresti domiciliari sono scattati per la «mente» della presunta truffa allo Stato, Stefano Cicala di 53 anni di Sant'Arpino e per due presunte «teste di legno»: l'egiziano Ahmed Abdelmoeti Abdelfatah di 29 anni residente a Casapulla e Antonio Caldore di 45 anni di Napoli.