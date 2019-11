Frode fiscale, falso ideologico e indebita percezione di erogazioni pubbliche ai danni dell'Inps. Denunciato il legale rappresentante di una società operante nella fabbricazione delle scarpe di San Felice a Cancello e inoltre i militari della Guardia di Finanza di Marcianise, questa mattina, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo a beni di questa azienda un valore complessivo di oltre 600.000 euro.

Gli uomini delle fiamme gialle a seguito di un'indagine hanno scoperto che dal 2014 al 2018 P.A. 53 anni legale rappresentante della società verificata, attraverso la costituzione di una società fittizia intestata a un soggetto prestanome, aveva prodotto fatture false utilizzate dalla propria impresa per abbattere il debito fiscale ai fini reddituali e dell'IVA per circa 1,3 milioni di euro, che hanno contribuito a generare un'evasione d'imposta per oltre 600.000 euro.

