MADDALONI - Non aveva la licenza e il capannone era abusivo. Gli agenti del comando di Polizia Municipale di Maddaloni, hanno sequestrato un esercizio commerciale, e nello specifico un fruttivendolo dislocato lungo la Statale 265. Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di oggi, coordinato dal capitano De Simini che, dopo un sopralluogo durato circa un’ora e la visione di tutti gli incartamenti, oltre al sequestro del negozio, ha proceduto ad elevare una multa salatissima nei confronti del gestore e proprietario del capannone. Anche in pieno lockdown, il negozio fu sottoposto a sequestro per non aver rispettata le regole anti-Covid. Sono numerosi gli interventi che i vigili urbani di Maddaloni e la Guardia di Finanza di Marcianise effettuano sul territorio calatino. Da inizio anno se ne sono registrati una decina.

