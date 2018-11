CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Novembre 2018, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più a rischio a Caserta la stagione teatrale 2018-19. Troppi ritardi, troppe incertezze, poche conferme per far sperare in una rapida e positiva soluzione del problema, scaturito in seguito alla revoca della concessione attribuita a Nunzio Areni. Un'apposita commissione, formata da esperti del settore (fra gli altri lo scrittore Antonio Pascale e l'attore-scrittore Toni Laudadio), fra le varie proposte pervenute, aveva selezionato proprio quella di Areni, poi annullata in quanto non rispondente ai requisiti richiesti, come spiegarono i responsabili dell'amministrazione. Da qui la delusione degli abbonati che finora avevano fedelmente seguito gli spettacoli al Teatro Parravano, molti dei quali ora hanno preferito i teatri di Napoli o della più vicina Santa Maria Capua Vetere. La procedura per la selezione delle proposte arrivate in seguito a un secondo bando emanato dal Comune per porre rimedio al primo, si è, infatti, di nuovo bloccata.