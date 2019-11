Porta in una banca irpina il filo che la Procura sta riannodando a partire dai fondi spariti dalla scuola «Collecini-Giovanni XIII» di San Leucio. Arriva, quel filo, che ha percorso due anni e mezzo di vita scolastica, nella filiale di un istituto di credito che per un certo periodo ha servito il Comprensivo finito nell'occhio del ciclone per l'inchiesta su peculato che vede indagata l'ex dirigente amministrativa della scuola, Antonella Pascarella, già sospesa dall'ufficio scolastico regionale proprio per le anomalie dei fondi stanziati per i progetti Pon e altre attività extradidattiche. La donna, si è appreso, avrebbe manomesso sia i mandati di pagamento per chi teneva corsi e progetti extra alla Collecini, sia l'oggetto stesso di quei mandati, manipolando quindi gli atti che l'ignara ex preside firmava. Perché in questa storia, è bene chiarirlo, c'è una parte lesa; insieme alla scuola, l'ex dirigente scolastica Angelina Di Nardo e l'intero corpo docenti che rischia di pagare, in termini di immagine, per colpe altrui. Dirigente e docenti sono la parte lesa.

LEGGI ANCHE Vigilia di Natale, chiusa la Reggia di Caserta: albergatori inferociti

Per ora l'unica indagata è la Pascarella e l'indagine, stando a quanto trapelato finora, porta a complicità esterne alla scuola, complicità che avrebbero consentito all'ex dirigente amministrativa di dirottare i fondi europei e regionali stanziati per i progetti, dal conto dell'istituto comprensivo al suo conto personale. Una procedura che sarebbe stata possibile con l'aiuto di addetti ai lavori o con enormi sviste da parte di questi ultimi. Molti dei Pon e dei progetti finanziati col denaro ora oggetto di indagini si sono effettivamente tenuti, tuttavia chi li ha organizzati per conto della scuola non sarebbe stato pagato. Questo perché il denaro veniva spostato dai conti bancari della Collecini a quelli privati. Al momento, la polizia avrebbe ricostruito il percorso anomalo di circa quattrocentomila euro, ma la somma complessiva sulla quale le verifiche in corso mirano a fare chiarezza sfiora il milione di euro. Una cifra da capogiro che molte scuole, ormai gestite come piccole aziende, ottengono per arricchire l'offerta formativa destinata ai propri allievi e, il Comprensivo di San Leucio, che ha sia plessi di elementari che medie, è una scuola di eccellenza anche grazie ai progetti extra per i quali, nel tempo, è riuscita a ottenere i finanziamenti.

Proprio per tutelare la scuola, fu avviata un'indagine interna sulle anomalie contabili. Indagine che sfociò nella sospensione della Pascarella su ordine dell'Ufficio scolastico regionale. E quei primissimi riscontri sono lo scheletro sul quale verte l'inchiesta in capo al pool reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone. Quando si accorsero che qualcosa nei bilanci non quadrava e che alcuni dei fornitori di servizi non erano stati pagati, i dirigenti scolastici avviarono una verifica interna al termine della quale fu redatta una relazione che portò all'allontanamento della dirigente amministrativa. Saltarono fuori transiti di denaro non autorizzati dal conto dell'istituto a quelli privati, saltarono fuori, insomma, una serie di irregolarità che oggi sono alla base dell'inchiesta delegata alla Digos della questura di Caserta. Ovviamente, i controlli ordinati dai pm sono nella fase iniziale e procedono nel più stretto riserbo ma il sequestro degli atti alla scuola di San Leucio, due giorni fa, insieme all'iscrizione dell'ex dirigente amministrativa sul registro degli indagati per peculato, sembrano le prime scosse di un terremoto imminente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA