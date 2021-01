MONDRAGONE - Misterioso incendio a Mondragone nel deposito dell'impresa incaricata del servizio di igiene urbana. Ad andare a fuoco sono stati due compattatori tre assi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Le fiamme sono divampate all'improvviso nel deposito usato per il ricovero notturno degli automezzi a Pescopagano, alla periferia della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato l'incendio che ha completamento distrutto i due veicoli. Ancora sconosciute le cause di quanto accaduto. S'attendono il completamento degli accertamenti tecnici e la relazione da parte dei vigili del fuoco prima di formulare delle ipotesi. I carabinieri del nucleo territoriale di Mondragone sono intanto al lavoro per ricostruire il contesto investigativo della vicenda. Al momento sono seguite tutte le piste. I militari dell'arma hanno subuto ascoltato i proprietari dell'impresa, la DHI di Pastorano, i quali hanno escluso di aver subito minacce o delle richieste estorsive. Sono state anche acquisite le immagini di alcune telecamere di sorveglianza collocate nel piazzale del deposito e nella zona circostante dalle quali si spera di ricavare degli elementi utili per la ricostruzione dell'accaduto.

