Rifiuti abbandonati e bruciati dagli incivili I controlli mancano e i roghi divampano

AVERSA - Una domenica di ordinaria follia in Terra dei Fuochi, un territorio da Parete passando per Aversa fino a Ischitella sul litorale Domizio messo a ferro e fuoco da criminali dell’ambiente che agiscono indisturbati in qualsiasi ora della giornata. “Un vero e proprio fronte di guerra - denunciano gli attivisti di Terra Nostrum - con enormi colonne di fumo nero e fuliggine che squarciando il cielo terso della primavera, rendono l'aria irrespirabile oltreché avvelenata. In qualsiasi parte del mondo civile e normale, una roba del genere è assolutamente inconcepibile, da queste parti invece, tutto normale. E siamo appena ad aprile".

