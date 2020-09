Aveva da poco dato fuoco ad un'ampia zona di macchia mediterranea nel comune di Pignataro Maggiore (Caserta), quando è stato scoperto e arrestato dai carabinieri impegnati proprio in un servizio di controllo contro gli incendi boschivi. In manette è finito un 28enne del posto, sorpreso con ancora addosso il materiale usato per appiccare il rogo.

Le fiamme erano state accese nei pressi della linea ferroviaria Napoli-Cassino, e la nube di fumo ha attirato i carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore, che sono giunti sul posto sorprendendo il piromane, che non si era ancora allontanato; l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Il rogo, che si è esteso su un'area di cinque chilometri quadrati, è stato spento dai Vigili del fuoco di Caserta.

