Domenica 11 Febbraio 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 18:31

GRICIGNANO D'AVERSA. Plastica, pellame, carta. Tonnellate di rifiuti in fiamme nella zona industriale Aversa nord, nel Casertano, dove intorno alle 4.30 di questa mattina si è sviluppato un incendio ai danni dell’impianto di trattamento rifiuti della società Gav, territorio comunale di Gricignano d’Aversa. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, presenti con cinque autobotti, per le operazioni di spegnimento. Dal sito si è levata una nuvola di fumo nero dall'odore acre: dalla centrale operativa dei pompieri hanno fatto sapere che bisognerà lavorare ancora per diverse ore prima che l'incendio possa essere definitivamente sedato.L'ipotesi del dolo al momento è presa in considerazione, ma non ci sono ancora elementi di certezza. Un nuovo danno all'ambiente che riaccende la preoccupazione sullo stato di inquinamento della zona industriale.