I corredi delle nonne un tempo erano preziosi. Simbolo di un'epoca, venivano custoditi gelosamente in bauli sigillati come scrigni. Ora ritrovano nuova vita grazie al progetto Fashion Alive dell'Officina Vanvitelli, l'hub del dipartimento di Architettura e di Disegno industriale dell'ateneo casertano. Saranno cinquanta modelle a indossare le creazioni scaturite dal lavoro svolto nell'ambito del percorso progettuale. L'appuntamento è per stasera alle 20 ad Aversa nel bellissimo chiostro dell'abbazia di San Lorenzo ad Septimun, sede universitaria del dipartimento di Architettura e Disegno industriale, direttore Ornella Zerlenga. La presentazione del progetto ieri mattina nel corso di una tavola rotonda al Belvedere di San Leucio, nella sede di Officina Vanvitelli. Contemporaneamente è stata anche inaugurata la mostra "Round table".

Finanziato dalla Comunità europea, il progetto Fashion Alive è stato condiviso con un team internazionale: Creamodite in Spagna e Università del Minho in Portogallo. Il tutto è finalizzato alla diffusione e sperimentazione di pratiche e metodi sostenibili nell'industria della moda.

Ornella Cirillo, componente del gruppo di ricerca del dipartimento di Architettura e di Disegno industriale della Vanvitelli, ha spiegato: «Abbiamo scelto un indirizzo centrato sulla sfera etica del progetto di moda, con un focus che privilegia pratiche di upcycling riferite a elementi dei corredi tradizionali. Pratiche che superano il semplice riuso e riciclo materiale del bene per innescare un processo di upgrade capace di elevarne il valore rispetto all'originale». E poi: «Il corredo per molti è un oggetto di scarto che finisce nei mercati dell'usato, per altri invece una sorta di reliquia, una strana presenza nelle nostre case. Abbiamo allora pensato di recuperare quel patrimonio che ha al suo interno due elementi caratterizzanti: innanzitutto l'altissima qualità del materiale, poi l'identità culturale molto forte, propria del nostro territorio».

Da qui dunque l'utilizzo di tende, tovaglie, lenzuola, camicie da notte e canovacci. E ancora, centrini, merletti che sono stati decostruiti e ricomposti sartorialmente attraverso le tecniche più varie: stampa digitale o manuale, tintura, biocouture. Decelerazione, personalizzazione, memoria individuale e collettiva, qualità materica, valori immateriali, fai-da-te, sono state le componenti principali del processo e del loro travaso nell'esperienza progettuale dei tanti studenti coinvolti per il primo traguardo raggiunto.

Roberto Liberti, coordinatore scientifico per la Vanvitelli di Fashion Alive e presidente del corso di laurea in Design per la moda, ha sottolineato: «È questa l'ultima tappa del percorso, arricchito dall'ateneo Vanvitelli con una mostra interdisciplinare che va dalla storia della moda all'ambientazione, dalla tradizione e innovazione alle tecnologie e materiali per il fashion design.

Il progetto ha visto la partecipazione di 430 studenti dei corsi di laurea triennale in design per la moda e magistrale in fashion ed eco-design. Sono stati realizzati 150 abiti, ma solo 50 sfileranno».

Roberto Liberti ha aggiunto: «Il progetto europeo nasce con l'idea di voler unire il digitale con la moda. Quindi, si parla di transizione digitale e sostenibile. Noi le abbiamo applicate in questo progetto europeo nato durante la pandemia e reso poi reale. Da qui l'evento ad Aversa con il digitale del videomapping e del video storytelling, con immagini e suoni che raccontano le "storie" da cui sono emerse le capsule collection. Quindi, più che una sfilata, sarà una performance di moda organizzata in collaborazione con l'agenzia di model management 2Rcomunicazioni di Robert Huober». Il gruppo di ricerca della Vanvitelli è composto, oltre che dai docenti Liberti e Cirillo, dai professori Vincenzo Cirillo e Chiara Scarpitti.