Furgoni in fiamme a pochi passi dal Comune

Furgoni in fiamme nel parcheggio privato adiacente al Comune di Santa Maria Capua Vetere. È quanto accaduto poco fa in via Federico Pezzella dove tre furgoni in sosta, di cui due completamente distrutti, sono stati avvolti dalle fiamme in pochi minuti.

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta ha provveduto, con l'ausilio di una squadra del distaccamento di Marcianise e di un'autobotte proveniente dal comando del Capoluogo, alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Le cause sono ancora sconosciute.