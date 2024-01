Ancora furti nel Casertano ai danni di tabacchini e supermercati. Nel mirino dei ladri anche gli uffici postali, come quello di Maddaloni - in via Carmagnano - dove, ieri notte, i ladri sono stati messi in fuga dai carabinieri. Non si arresta l'escalation di raid notturni nel territorio della provincia di Terra di Lavoro. Nel corso della stessa nottata, intorno alle 4, a Santa Maria Capua Vetere, in via del Lavoro, a poca distanza dal cavalcavia ferroviario dell'Alifana, due individui - a volto coperto - si sono introdotti all'interno del supermercato "Pellicano". Mandando in frantumi una delle vetrine esterne, i ladri - con il voto mascherato da un cappuccio - hanno trafugato perlopiù prodotti alimentari, senza però riuscire a individuare la cassaforte per effetto dell'intervento delle guardie giurate del servizio di vigilanza.

APPROFONDIMENTI Furbetti del cartellino sospesi dal servizio senza stipendio Finisce contro il guard rail a Maddaloni, motociclista in prognosi riservata Casal di Principe, donna denuncia l'ex compagno: «Ha incendiato la mia auto»

L'arrivo degli operatori che, rispetto all'attivazione del sistema di allarme, sono giunti sul posto in pochi minuti, ha scoraggiato i due criminali i quali - avvisati presumibilmente da un complice che li attendeva all'esterno dell'esercizio - sono riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia.

Il bottino dei malviventi, in base alle prime verifiche, ammonterebbe a qualche migliaio di euro, soprattutto in riferimento ai danni causati alla vetrina, ai prodotti alimentari rubati e alle bottiglie che, nell'azione di sfondamento, sono cadute a terra, disperdendo liquidi e materiali alcolici. Sono state asportate furtivamente anche cinque cosce di prosciutto dal banco della salumeria. Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, anche loro subito intervenuti sul posto. Sempre ieri notte, intorno alle 2.00, un furto è stato tentato anche a Maddaloni, a danni dell'ufficio postale di via Carmagnano. Grazie alla segnalazione di allarme del sistema anti-intrusione dello stesso ufficio, recepito dalla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Maddaloni, i militari dell'Arma hanno sorpreso due persone, intente a forzare la porta posteriore del locale. Alla vista dei carabinieri, i banditi hanno preferito darsi alla fuga, dileguandosi tra le vie del centro urbano.

All'esterno dell'ufficio, a comprova dell'intento furtivo dei due ignoti criminali, i militari hanno trovato e sequestrato arnesi per lo scasso e, in particolare, cacciaviti della lunghezza 27 e 33 centimetri, una mazzuola, una tronchese, un palanchino e un piede di porco, oltre che un tecnologico apparecchio jammer munito di 12 antenne e cavo con morsetti per attacco a batteria, utilizzato per eludere i sistemi di comunicazione e di allarme. Dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, i carabinieri cercheranno di raccogliere elementi utili per l'identificazione dei banditi. I raid della scorsa notte si aggiungono a quelli messi in azione nei giorni scorsi sempre a Santa Maria Capua Vetere e a Caserta. Nella città del Foro, un paio di settimane fa, è stato preso di mira dai ladri il supermercato Decò di via Galatina, con un bottino consistente trafugato dai malviventi. Nel capoluogo di provincia, vittima di un'altra azione furtiva - messa in atto pochi giorni fa - è stato invece un Tabacchi in via Salvo D'Acquisto. Qui, hanno portato via un cambiamonete, sradicandolo dalla parete.