Domenica 9 Giugno 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 11:46

Un'incursione notturna, un raid nella scuola materna della borgata Santa Barbara, una ragazzata per tenersi sul buonismo ma che, ripetuta a distanza di venti giorni, diventa scorribanda notturna di adolescenti che la strada della delinquenza hanno deciso di intraprenderla senza porsi problemi. La scuola accoglie circa 25 bambini, una sala per i giochi con i banchetti, i pastelli e i quadernoni, due locali attigui, un cucinino, suppellettili essenziali, comunque tutto all'aria, i lavoretti dei bambini sparsi sul pavimento e l'immancabile schiumata dalla bombola dell'estintore per festeggiare come i vincitori dei gran premi automobilistici fanno con lo spumante. Succedeva la notte scorsa, all'angolo di via Natale con via Tifatina, la scalinata principale di accesso alla scuola materna, accanto c'è la rampa per i disabili, due cancelli con catenella e lucchetto non troppo robusti, del resto cosa vuoi che possa allettare eventuali ladruncoli del modesto patrimonio di una modestissima scuola materna?