La polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino albanese di 24 anni, D.A., residente a Frignano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, responsabile in concorso dei reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

